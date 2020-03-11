Алехандро Гомес: «Наработки «Аталанты» хорошо сработали»

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес после победы над «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:3) отметил, что его команда реализовала свои наработки. Также он признался, что рад играть несмотря на возраст.

— С течением лет я становлюсь сильнее как футболист, прибавляю в опыте и хочу приносить команде все больше пользы, — цитирует пресс-служба УЕФА Гомеса. — Я очень рад играть в этом клубе. Сегодня наши наработки хорошо сработали.