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Алехандро Гомес: «Наработки «Аталанты» хорошо сработали»

06:53

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес после победы над «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:3) отметил, что его команда реализовала свои наработки. Также он признался, что рад играть несмотря на возраст.

— С течением лет я становлюсь сильнее как футболист, прибавляю в опыте и хочу приносить команде все больше пользы, — цитирует пресс-служба УЕФА Гомеса. — Я очень рад играть в этом клубе. Сегодня наши наработки хорошо сработали.

Валенсия — Аталанта

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027134/

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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