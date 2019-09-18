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Альберт Селадес: «Теперь «Валенсии» пора думать о будущих матчах»

03:05
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Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес после победы над «Челси» в 1-м туре Лиги чемпионов (1:0) отметил, что пора думать о следующих играх. По его словам, игроками можно гордиться.

— Над такими голами мы работали с матча против «Барселоны», — цитирует пресс-служба УЕФА Селадеса. — Теперь пора думать о будущих матчах. Это была очень трудная победа. Парни хотели бороться. Они доказали свою преданность тренерам, клубу и болельщикам, мы должны сегодня гордиться ими.

Челси — Валенсия

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027039/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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