Альберт Селадес: «Теперь «Валенсии» пора думать о будущих матчах»

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес после победы над «Челси» в 1-м туре Лиги чемпионов (1:0) отметил, что пора думать о следующих играх. По его словам, игроками можно гордиться.

— Над такими голами мы работали с матча против «Барселоны», — цитирует пресс-служба УЕФА Селадеса. — Теперь пора думать о будущих матчах. Это была очень трудная победа. Парни хотели бороться. Они доказали свою преданность тренерам, клубу и болельщикам, мы должны сегодня гордиться ими.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры