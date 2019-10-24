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Альберт Селадес: «Это был наш самый слабый матч на данный момент»

01:15
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Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес после ничьей с «Лиллем» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:1) отметил, что это была самая слабая игра команды. Также он добавил, что выйти из группы будет непросто.

— Думаю, это был наш самый слабый матч на данный момент, — цитирует пресс-служба УЕФА Селадеса. — Было видно, что команда не в своей тарелке. Мы не были сильнее «Лилля» ни в одном аспекте. «Лилль» создал множество опасных моментов. Он был остр в очень многих эпизодах. Из таких групп выйти непросто. Мы знали, что каждая игра будет иметь значение.

Лилль — Валенсия

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027062/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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