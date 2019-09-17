Альба получил повреждение в матче с «Боруссией». Стали известны подробности травмы

Дортмундская «Боруссия» дома принимает «Барселону» в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Защитник каталонцев Жорди Альба получил повреждение на 40-й минуте встречи и покинул поле, вместо него вышел Сержи Роберто.

По информации пресс-службы сине-гранатовых, Альба испытывает дискомфорт в области двуглавой мышцы бедра левой ноги. Завтра проведут дополнительные медицинские тесты, чтобы выяснить точную степень тяжести травмы.

[COMUNICADO M?DICO] El jugador del primer equipo @JordiAlba tiene unas molestias en el b?ceps femoral de la pierna izquierda. Ma?ana se le har?n m?s pruebas para saber el alcance exacto de la lesi?n #BVBBar?a pic.twitter.com/WpcvoWmX1c — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 17, 2019

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