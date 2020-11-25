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Альба: «Дест — игрок высокого класса, у него великое будущее в «Барселоне»

09:58
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением об игре новичка команды, Серджино Деста.

— Видно, с каким огромным желанием играет Дест, — приводит Goal.com слова Альбы. — Сейчас, с учетом травмы Серджи Роберто, у него появится больше шансов. Считаю, что Дест — футболист высокого уровня. У него великое будущее, по характеристикам он идеально подходит под описание крайнего защитника «Барселоны».

Дест перешел в «Барселону» из «Аякса» летом 2020 года за 21 миллион евро. На его счету 1 гол в 8 матчах за «сине-гранатовых».

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