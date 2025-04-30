Ширер — об ответном матче с «ПСЖ»: «Невыполнимой для «Арсенала» эта задача не является»

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер прокомментировал поражение «Арсенала» от «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, болельщики «Арсенала» признают, что «ПСЖ» был сильнее. Невыполнимой для «Арсенала» эта задача не является, но там понимают, что противостоит хорошая команда с настоящими личностями, которые будут не менее настойчивыми в ответном матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Ширера.

Ответный матч состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» через неделю, 7 мая. Начало игры — 22:00 по московскому времени.