7 мая, 01:00

Ширер: «Снимаю шляпу перед «Интером»: он добился своего»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер назвал особенным ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» (4:3 д.в.).

«Все, что мы сегодня увидели, было чем-то очень и очень особенным. Две команды, сойдясь лицом к лицу, провели невероятный футбольный матч. Большим удовольствием было быть здесь. Снимаю шляпу перед «Интером»: он добился своего. Каким-то образом ему удалось отыграться и в итоге пробиться в финал. Он заслужил право в нем играть», — цитирует пресс-служба УЕФА Ширера.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем второго полуфинала «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0).

Футболисты &laquo;Интера&raquo; празднуют победный гол Давиде Фраттези в&nbsp;ворота &laquo;Барселоны&raquo;.Фантастика футбола! «Интер» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов в матче с семью голами
Источник: Официальный сайт УЕФА
Алан Ширер
