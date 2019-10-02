Алан Дзагоев: «Однажды Зико заявил, что теперь я в дубле»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о конфликте с Зико, который возглавлял команду в 2009 году. Под его руководством москвичи выиграли Кубок и Суперкубок России.

— Я играл за основу, но однажды Зико заявил, что теперь я в дубле, — сказал Дзагоев в интервью Youtube-каналу «КраСава». - Он так решил. Меня это не устроило, я взял Макса, переводчика, и пошел к тренеру в кабинет. Там в разговоре завелся сначала я, а потом Зико: типа, тебе 18 лет и какого хрена ты у меня это спрашиваешь? Не помню, послал я Зико или нет, но Макс вряд ли это перевел.

Алан Дзагоев: «Не было предложений ни от «Арсенала», ни от «Тоттенхэма». Был вариант со «Штутгартом»