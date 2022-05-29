Алаба отпраздновал победу в Лиге чемпионов со стулом. Защитник уже поднимал его во время хет-трика Бензема

Защитник «Реала» Давид Алаба необычно отпраздновал победу в Лиге чемпионов.

Во время празднования защитник Эдер Милитао принес австрийцу стул. Оба игрока подняли его над головой. Ранее Алаба праздновал со стулом хет-трик Карима Бензема в ответном четвертьфинальном матче против «ПСЖ».

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Последний раз мадридцы выигрывали трофей в сезоне-2017/18.