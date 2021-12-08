Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился своими ощущениями от ничьей с «Челси» (3:3) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я думаю, что эта ничья — победа для «Зенита». Они доказали свою состоятельность. Это бесспорно лучшая команда страны. Все европейские соперники теперь оценят игру «Зенита» по достоинству и поставят команду на высокий пьедестал. Это клуб, против которого нужно приложить максимальное количество усилий, чтобы в матче с ним одержать победу», — сказал Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Боярский также поделился своим мнением по поводу дальнейших перспектив «Зенита» в еврокубках.

«Главное залечить травмы Дзюбе и Сердару Азмуну. Слава богу, что Оздоев без травмы, он такой гол забил! Нужно иметь еще моральные силы, чтобы не опустились руки и забить последний гол, который можно приравнивать к победному. Теперь уже не так страшен черт, как его малюют. «Зенит» — очень сильная европейская команда. Против них нужно держать ухо востро. Они будут еще развиваться. Семак молодец, Тимощук тоже замечательный тренер. Поэтому запасе у нас имеется еще много козырей. В этот раз не сразу получилось, но, замена сыграла. Очень вовремя выпустили Оздоева», — добавил Боярский.

По итогам группового этапа ЛЧ «Зенит» (5 очков) занял третье место в группе H и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Челси» (13 очков) и второе место.