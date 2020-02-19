Аксель Витсель: «В будущем Холанна ждет величие»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель оценил перспективы партнера по команде, 19-летнего форварда Эрлина Холанна, который оформил дубль в победном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1).

— Холанн — настоящий бомбардир, ему всего 19 лет, у парня огромный талант, — цитирует Sportstar Витселя. — Я думаю, что в будущем его ждет величие. У него еще много пространства для прогресса. Надеемся, что Эрлин останется с нами как можно дольше, но очевидно, что он станет большой звездой.

Благодаря дублю в ворота «ПСЖ» Холанн догнал нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, на счету обоих по 10 голов. Быстрее 19-летнего норвежца отметки в 10 забитых мячей в ЛЧ достигал только форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе.