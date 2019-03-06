Акции "Аякса" подорожали на 9 процентов после победы над "Реалом"

Акции "Аякса" по итогам торгов на Амстердамской фондовой бирже в среду повысились в цене на 8,88 процента, сообщают "Ведомости". Одна акция клуба теперь стоит 16,55 евро. В течение дня стоимость увеличивалась на 11,84 процента, до 17 евро за бумагу.

Такой подъем связан с выходом команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. Во вторник "Аякс" обыграл "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" - 4:1. По сумме двух матчей счет в пользу амстердамцев - 5:3. Голландский клуб прошел стадию 1/8 финала турнира впервые за 16 лет.

Также сообщается, что за последние 12 месяцев рыночная стоимость "Аякса" выросла почти на 60 процентов, до 281 миллиона евро.