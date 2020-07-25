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Агуэро пропустит матч с «Реалом»

00:27
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не сможет помочь команде в Лиге чемпионов. Как сообщает пресс-служба клуба, аргентинец не сыграет против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы. Игра должна пройти 7 августа.

22 июня Аргентинец получил повреждение в матче 30-го тура АПЛ против «Бернли» (5:0). Спустя два дня нападающий перенес операцию в Испании.

В сезоне-2019/20 32-летний Агуэро провел 32 матча за «горожан», забил 23 гола и сделал три результативные передачи.

Первая встреча в ЛЧ между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершилась со счетом 2:1 в пользу английской команды.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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