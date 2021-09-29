Агент Селюк связал победу «Шерифа» над «Реалом» с отменой лимита на легионеров

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал «СЭ» победу «Шерифа» над «Реалом» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1).

«Тилль — это как Федя Смолов и Федор Чалов: выстрелил и забил. Безусловно, можно поздравить всю Молдавию с таким выступлением «Шерифа», но эти победы лишь из-за отмены лимита. И самое интересное, что все говорят, что там играют только иностранцы, но в чемпионате играет множество футболистов из Молдавии. Почему бы нам не сделать так! Отменили лимит, и туда поехали играть игроки не за деньги, а за желание и мотивацию. Ребята из «Шерифа» вышли в группу Лиги чемпионов, играя за копейки.

Наши паспортисты зарабатывают, как вся их команда. Это означает, что лимит обязательно стоит отменить в России. У нас «Рубин» покупает Игнатьева за семь миллионов евро, а человек не играет, в отличие от футболистов «Шерифа». Наши проиграли всем странам в Европе. Славу Богу, что еще сборная России не проиграла Мальте. Необходимо, чтобы РФС срочно начал реформы, только они и приведут наш футбол к вершинам", — сказал Селюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Ранее, 28 сентября, «Шериф» в Мадриде выиграл у «Реала» (2:1) в матче 2-го тура группы D Лиги чемпионов. Победный гол за молдавскую команду забил бывший хавбек «Тамбова» Себастьен Тилль.