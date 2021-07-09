Бывший советник «Спартака» Камоцци оценил перспективы клуба в Лиге чемпионов

Итальянский агент, бывший консультант «Спартака» Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» оценил перспективы красно-белых в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

«Я желаю «Спартаку» в Лиги чемпионов успехов. Сейчас трудно оценить, соответствует ли уровень команды такому статусному турниру. Пока мы не знаем соперника в третьем раунде. Свою работу в «Спартаке» я посвятил поиску игроков, которые заложат фундамент это команды.

Думаю, такие игроки, как Соболев, Ларссон и Мозес станут ударной силой «Спартака» на этом турнире. Надеюсь, красно-белые смогут пройти квалификацию и выйдут в групповой этап. Желаю игрокам всего самого наилучшего, я навсегда остался фанатом «Спартака», — сказал Камоцци «СЭ».

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 19 июля. «Спартак» может встретиться на этой стадии с «Бенфикой», «Монако» или победителем пары «Селтик» — «Мидтьюлланд».