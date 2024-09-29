Агент Головина: «Саше не важен формат Лиги чемпионов — лишь бы она была»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос об отношении футболиста к новому формату Лиги чемпионов.

«Он очень долго ждал Лигу чемпионов, поэтому хоть новый, хоть старый формат — ему все равно. Главное, что это Лига чемпионов», — сказал Клюев «СЭ».

Головин выступает за монегасков с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.