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Сегодня, 18:12

Агент Головина: «Саше не важен формат Лиги чемпионов — лишь бы она была»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос об отношении футболиста к новому формату Лиги чемпионов.

«Он очень долго ждал Лигу чемпионов, поэтому хоть новый, хоть старый формат — ему все равно. Главное, что это Лига чемпионов», — сказал Клюев «СЭ».

Головин выступает за монегасков с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Александр Головин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
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