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Агент Головина прокомментировал результаты российских клубов в еврокубках

12:20
4 ноября. Севилья. «Севилья» — «Краснодар» — 3:2. Фото Reuters
4 ноября. Севилья. «Севилья» — «Краснодар» — 3:2. Фото Reuters
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Агент Олег Артемов в беседе с «СЭ» рассказал о значимости еврокубковых матчей для потенциального отъезда российских игроков в зарубежные клубы.

Александр Головин.«Барселона» узнала цену Головина и будет держать его в поле зрения". Агент Олег Артемов — о хавбеке «Монако», европейском будущем Кучаева и репутации российского футбола

— Конечно, результаты наших клубов сказываются на репутации российского футбола в Европе. Все же смотрят прежде всего на международные матчи. Почему в свое время уехали Павлюченко, Жирков, Аршавин и другие? Удачное выступление сборной на Евро-2008, плюс игра наших клубов в еврокубках. Погребняк стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА, забил «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке. Еврокубки — это ярмарка, рынок. Скауты всех проверяют и смотрят в этих матчах.

Плюс нужно учитывать европейский подход. Для людей нет мелочей вообще. Оценивают все. Когда Погребняк переходил из «Штутгарта» в аренду в «Фулхэм», представитель британского клуба прилетал в Турцию на сборы немецкого клуба и смотрел на поведение Павла в отеле в лобби. Условно говоря, закидывает ли он ноги на стол, как ведет себя, как общается. То есть это полное сканирование игрока. (Сергей Федоров)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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