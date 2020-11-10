Агент Головина прокомментировал результаты российских клубов в еврокубках

Агент Олег Артемов в беседе с «СЭ» рассказал о значимости еврокубковых матчей для потенциального отъезда российских игроков в зарубежные клубы.

— Конечно, результаты наших клубов сказываются на репутации российского футбола в Европе. Все же смотрят прежде всего на международные матчи. Почему в свое время уехали Павлюченко, Жирков, Аршавин и другие? Удачное выступление сборной на Евро-2008, плюс игра наших клубов в еврокубках. Погребняк стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА, забил «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке. Еврокубки — это ярмарка, рынок. Скауты всех проверяют и смотрят в этих матчах.

Плюс нужно учитывать европейский подход. Для людей нет мелочей вообще. Оценивают все. Когда Погребняк переходил из «Штутгарта» в аренду в «Фулхэм», представитель британского клуба прилетал в Турцию на сборы немецкого клуба и смотрел на поведение Павла в отеле в лобби. Условно говоря, закидывает ли он ноги на стол, как ведет себя, как общается. То есть это полное сканирование игрока. (Сергей Федоров)