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Агент Головина о поступке украинца Трубина: «На дебилов не обижаются»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался об отказе украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина жать руку россиянину перед первым стыковым матчем Лиги чемпионов.

Игра состоялась 12 февраля и завершилась победой португальской команды со счетом 1:0. Перед стартовым свистком Трубин демонстративно отказался жать руку Головину.

«У Александра довольно устойчивая психика. На дебилов не обижаются. Если человеку бог мозги не дал, что тут сделаешь. Сашу это не вывело из строя, в той игре он продемонстрировал хороший уровень игры. У «Монако» случилось обидное удаление в начале второго тайма, что повлияло на исход матча», — сказал Клюев Odds.ru.

Отметим, что украинский голкипер поступил точно так же в ноябрьской игре Лиги чемпионов против «Монако», в которой «Бенфика» оказалась сильнее — 3:2.

Источник: Odds.ru.
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