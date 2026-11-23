Агент Батракова посетит матч «Галатасарая» в ЛЧ: «Встреча с руководством возможна»

Представитель полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ», что прибыл в Турцию и в ближайшее время планирует провести встречу с футболистом. Ранее турецкие СМИ сообщали, что сторона Батракова планирует обсудить с руководством «Галатасарая» новый контракт игрока.



«Да, это правда, что я в Турции. Также планирую посетить матч «Галатасарая» против «Астон Виллы». Мы также наметили встречу с Лешей. Но что касается возможных переговоров по контракту и новой суммы отступных — пока без комментариев. Однако вероятность встречи с руководством клуба существует», — сказал Кузьмичев «СЭ».



Батраков перешел в «Галатасарай» из «Локомотива» в августе 2026 года. В сезоне-2026/27 на счету 21-летнего россиянина 14 матчей, 6 голов и 4 результативные передачи за стамбульцев.



Матч «Галатасарай» — «Астон Вилла» состоится 24 ноября в Стамбуле. Начало — в 20:45 по московскому времени.