Хюттер: «Игроки «Монако» отдали все силы на поле и могут собой гордиться»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Большое спасибо каждому игроку. У нас не было шести-семи игроков, так что учитывая обстоятельства, я безмерно им благодарен. Думаю, мы заслужили ничью. Мы не сдавались. Отдали все силы на поле и можем собой гордиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Хюттера.

«Манчестер Сити» с 4 очками занимает 8-е место в таблице общего этапа. «Монако» идет на 30-й строчке с 1 очком.

В 3-м туре «Манчестер Сити» сыграет с «Вильярреалом», а «Монако» встретится с «Тоттенхэмом».