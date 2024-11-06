Хюттер: «Доволен десятью набранными очками «Монако»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал победу над «Болоньей» (1:0) в матче основной стадии Лиги чемпионов.

«Я считаю, что мы заслужили эту победу. «Болонья» играла хорошо, обе команды боролись и создали несколько хороших моментов. Я доволен десятью набранными очками», — цитирует пресс-служба УЕФА Хюттера.

«Монако» с 10 очками поднялся на третье место в турнирной таблице. «Болонья» с 1 очком идет на 30-й строчке.