Адейеми запомнит матч с «Локомотивом» на всю жизнь

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми после победы над «Локомотивом» в Лиге чемпионов (3:1) признался, что очень счастлив. 18-летний немец на 81-й минуте забил гол.

— Я на седьмом небе от счастья, — приводит пресс-служба УЕФА слова Адейеми. — Я очень рад, что команда выиграла этот матч. Безусловно, запомню это игру на всю жизнь.