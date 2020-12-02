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Адейеми запомнит матч с «Локомотивом» на всю жизнь

00:13
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Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми после победы над «Локомотивом» в Лиге чемпионов (3:1) признался, что очень счастлив. 18-летний немец на 81-й минуте забил гол.

— Я на седьмом небе от счастья, — приводит пресс-служба УЕФА слова Адейеми. — Я очень рад, что команда выиграла этот матч. Безусловно, запомню это игру на всю жизнь.

Локомотив — Зальцбург

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029446--lokomotiv-moskva-vs-salzburg/

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