Адейеми запомнит матч с «Локомотивом» на всю жизнь
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Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми после победы над «Локомотивом» в Лиге чемпионов (3:1) признался, что очень счастлив. 18-летний немец на 81-й минуте забил гол.
— Я на седьмом небе от счастья, — приводит пресс-служба УЕФА слова Адейеми. — Я очень рад, что команда выиграла этот матч. Безусловно, запомню это игру на всю жизнь.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029446--lokomotiv-moskva-vs-salzburg/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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