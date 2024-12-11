Лукман: «Аталанта» выстояла перед «Реалом», и это важно для нашего роста»

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман прокомментировал поражение от «Реала» (2:3) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы результатом, потому что чувствовали, что могли бы сделать больше, но есть и гордость. Показали, что можем соревноваться с командой чемпионов. Конечно, были моменты, когда мы могли бы сыграть лучше, но я считаю, что сегодня мы выстояли перед «Реалом», и это важно для нашего роста», — цитирует пресс-служба УЕФА Лукмана.

«Реал» набрал 9 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. «Аталанта» опустилась на 8-ю строчку — 11 очков.