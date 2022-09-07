Адеми назвал заслуженной победу загребского «Динамо» над «Челси»

Капитан загребского «Динамо» Ариян Адеми прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Его признали лучшим игроком встречи.

«Мы показали очень хорошую игру, обыграли сильного соперника и даже доминировали в матче. Хорошо защищались, когда это было необходимо. Это заслуженная победа, и я должен поздравить всю команду», — цитирует пресс-служба УЕФА Адеми.

В следующем туре группового турнира Лиги чемпионов «Динамо» сыграет на выезде против «Милана» а «Челси» встретится дома с «Зальцбургом». Матчи пройдут 14 сентября.