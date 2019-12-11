Адель Таарабт: «Надеюсь, что теперь «Бенфике» удастся дойти до финала Лиги Европы»

Полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт надеется, что лиссабонцы дойдут до финала Лиги Европы. Они попали в этот турнир, обыграв «Зенит» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов со счетом 3:0.

— Я очень надеюсь, что нам теперь удастся дойти до финала Лиги Европы, — цитирует A Bola Таарабта. — Но нужно спокойно следовать к цели, идя от игры к игре. Наша задача — побеждать. К сожалению, речь уже не шла о Лиге чемпионов, но мы должны были обыграть «Зенит» с нужным счетом, чтобы попасть в Лигу Европы. И достигли цели.