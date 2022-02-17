Адаму мечтал забить «Баварии» в Лиге чемпионов

Нападающий «Зальцбурга» Чиквубуйке Адаму назвал невреоятным свой гол в ворота «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он на 12-й минуте вышел на поле, а спустя несколько минут открыл счет.

«Гол был невероятным — прямо такой, о каком я вчера мечтал. Но, к сожалению, для победы его не хватило. У нас такая прекрасная команда. Мы отдадим все силы в ответном матче. Судьба противостояния еще не решена», — цитирует пресс-служба УЕФА Адаму.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене. Начало матча — 23.00 по московскому времени.