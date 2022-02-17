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Сегодня, 03:01

Адаму мечтал забить «Баварии» в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Зальцбурга» Чиквубуйке Адаму назвал невреоятным свой гол в ворота «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он на 12-й минуте вышел на поле, а спустя несколько минут открыл счет.

«Гол был невероятным — прямо такой, о каком я вчера мечтал. Но, к сожалению, для победы его не хватило. У нас такая прекрасная команда. Мы отдадим все силы в ответном матче. Судьба противостояния еще не решена», — цитирует пресс-служба УЕФА Адаму.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
1:1
Бавария
Голы
Адаму, 21 (1:0), Коман, 90 (1:1)
Зальцбург
Кен Ульмер Соле Вебер Кристенсен Капальдо Ааронсон Зейвальд (Сучич, 80 ) Камара Адейеми (Кьергор, 87 ) Окафор (Адаму, 12 )
Бавария
Ульрайх Зюле Павар Эрнандез Киммих Толиссо (Забитцер, 80) Гнабри (Шупо-Мотинг, 77) Левандовски Сане Коман Мюллер
Предупреждения
Кен 87  -  Коман 83, Забитцер 90
Судьи
Оливер (Англия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033896--salzburg-vs-bayern/
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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