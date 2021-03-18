Ачерби считает, что «Лацио» хорошо сыграл с «Баварией»

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби поделился впечатлениями после матча с «Баварией» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо сыграли сегодня вечером, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 марта. — Мы показали слаженную командную игру и продемонстрировали единство на поле. Нам хотелось доказать, что мы заслужили играть на этой стадии.

Я позитивно оцениваю наше выступление в турнире. Нам нужно улучшать свою игру и оставаться скромными. Мы знали, против кого мы играли. «Бавария», возможно, лучшая команда в мире прямо сейчас».

В первой игре «Бавария» победила 4:1. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта.