Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» выразил недовольство игрой сине-бело-голубых в матче группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

— Абсолютно беззубая игра «Зенита», — заявил Боярский «СЭ». — Такое ощущение, что сразу вышли играть на ничью. За весь матч был только один момент у Дриусси — и то случайный. Ещё и ошибку совершили, заработав пенальти ты свои ворота. Игрой я никак не впечатлён. Бессмысленная игра. Матч назывался «А, ну-ка, отними». Равно как и «Боруссия» не показала футбол. Команды держали мяч как можно дольше, но не понятно, ради чего. Как только «Зенит» приближался к чужой штрафной, мысль у команды заканчивалась. Ракицкий выкидывает мяч от штрафной за центр — и на этом все заканчивается. Единственный игрок, который мне сегодня понравился — Кержаков.

Замены тоже были не очень логичными со стороны Семака. И отсутсвие Азмуна сильно сказывается — без него команда очень сильно сдаёт. Я буду болеть за «Зенит» в любом случае, но оптимистических мыслей у меня нет. Я не рассчитываю на них. У команды психологический спад, «Зенит» проигрывает мачт за матч, нет какой-то спортивной злости. Пять-семь матчей назад была надежда на команду, они вызывали восхищение, а сейчас она безоружна, стерилизована. Игровая мысль потеряна. (Константин Колмаков)