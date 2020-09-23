Абел Феррейра: «Вопрос об исходе противостояния с «Краснодаром» открыт»

Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче плей-офф Лиги чемпионов заявил, что поражение в этой игре еще ничего не предрешило, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Как считаете, в хорошей ли форме была команда?

— Разное случается, и в этой игре у нас было много моментов, где мы показали силу. Хочется отметить игру вратаря, он в хорошей форме. Вопрос открытый об исходе противостояния. Мы должны обратить внимание на упущенные возможности и сделать выводы, применить их в следующей игре.

— Как оцениваете шансы ПАОКа выйти в групповой этап Лиги чемпионов?

— Нам предстоит матч в чемпионате Греции, наши мысли сейчас о нем, но мы должны правильно распределить силы игроков, грамотно подготовиться. Нам не хватило реализации своих моментов. Но я настаиваю, что результат не предрешен. Есть большое желание победить, у нас есть боевой дух.

— Повлияли ли пенальти на ход игры?

— Пенальти повлияли. С нашей стороны были удачные моменты, но не доведенные до конца. Если что-то подобное произойдет в дальнейшем, мы будем иметь моменты, то постараемся более результативно реализовать свое преимущество.

— Примут ли в следующем матче участие Пелкос и Дзолис?

— Не знаю. Мы узнаем об их состоянии позже, существуют дополнительные факторы. Мы должны все тщательно обдумать. Безусловно, если будет идти речь о риске, мы не очень хотим принимать спонтанные решения.