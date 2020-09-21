Главный тренер ПАОК оценил «Краснодар» перед игрой отбора Лиги чемпионов

Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра на пресс-конференции перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов 2020/21 против «Краснодара» заявил, что команда хорошо подготовилась к предстоящей игре, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Подготовка к двухматчевому противостоянию? Да, прошлые матчи — это для нас большой урок, но мы хорошо подготовились, — отметил Феррейра. — Сейчас сам процесс подготовки отличался. Мы обращали внимание на особенности игры «Краснодара».

— 2 года назад в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов ПАОК прошел московский «Спартак», и в греческой прессе писали, что игроки за это получили 1 миллион евро. Какую премию футболисты могут получить за победу над «Краснодаром»?

— Для нас на первом месте стоят не финансы, а то, что участие в следующей стадии турнира — наша мечта. Мы долго к этому шли. Для нас это честь участвовать в каждом из раундов Лиги чемпионов.

— Меняется ли тактика в зависимости от стадий Лиги чемпионов?

— Нет. Прежде всего, задача тренера — грамотно подобрать состав, продумать стратегию, особенности тактики в ходе матча. И на первом месте стоит результат.

— Смотрели ли прошлогодние матчи «Краснодара» против «Олимпиакоса»?

— Во время подготовки, конечно, мы смотрели предыдущие матчи «Краснодара». Это сильный соперник, сочетание опытных и молодых игроков. Клуб высоко оценивается, и для нас это достойный противник. Мы тоже имеем подготовленную команду, слаженный коллектив. Мы приложим все силы и в этой, и в следующей игре, чтобы достичь нужного результата.