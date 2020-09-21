Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра на пресс-конференции перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов 2020/21 против «Краснодара» заявил, что в каждом матче нужно быть сосредоточенными, так как любая ошибка может повлиять на итоговый результат, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Влияет ли на настрой «Краснодара» победа в последнем матче чемпионата со счетом 7:2 (над «Химками»)?

— Нет, не думаю. Это разные турниры, и не очень правильно их сравнивать. Цель прохождения в следующую стадию — это большое желание для обоих клубов. Мы подстраиваемся под все условия и нюансы, которые изучали при подготовке к «Краснодару». Увидим, кто будет сильнее. Надо оценивать подготовку к матчам Лиги чемпионов вне контекста Российской премьер-лиги.

— Почему ПАОК прилетел с задержкой в Краснодар?

— Такие ситуации случаются. Но мы очень внимательны, собраны, потому не стоит придавать остальному большого значения. Мы сосредоточены на предстоящем матче, готовы на 100 процентов.

— Может ли повлиять на предстоящую игру результат ваших матчей с «Бешикташем» и «Бенфикой»?

— Мы думаем, что в данном турнире каждый матч — сложный, нужна тщательная подготовка. Больше влияет то, насколько мы сосредоточены. Каждая ошибка, каждая мелочь может перевернуть ход игры. Мы готовимся к каждой игре, и это результат постоянной работы тренеров, игроков, всей нашей команды.