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Аарон Рэмси: «Лион» доминировал на поле»

03:18
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Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси после поражения от «Лиона» отметил, что соперник сыграл лучше. Также он добавил, что у туринцев сохраняются шансы на выход в четвертьфинал.

— Знали, что нам здесь будет непросто, — цитирует пресс-служба УЕФА Рэмси. — У них отличные игроки. Они доминировали на поле. Мы все время старались их тормозить, но у нас не получилось. Тем не менее мы сохраняем шансы на победу в этом противостоянии. Здесь ничего не закончено.

Лион — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027127--lyon-vs-juventus/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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