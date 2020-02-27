Аарон Рэмси: «Лион» доминировал на поле»
03:18
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси после поражения от «Лиона» отметил, что соперник сыграл лучше. Также он добавил, что у туринцев сохраняются шансы на выход в четвертьфинал.
— Знали, что нам здесь будет непросто, — цитирует пресс-служба УЕФА Рэмси. — У них отличные игроки. Они доминировали на поле. Мы все время старались их тормозить, но у нас не получилось. Тем не менее мы сохраняем шансы на победу в этом противостоянии. Здесь ничего не закончено.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027127--lyon-vs-juventus/
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