«А у нас теперь только достойными поражениями хвастаться стали». Реакция российских болельщиков на победу «Шерифа» над «Шахтером»

Футболисты тираспольского «Шерифа» одержали победу над донецким «Шахтером» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча первого тура группы D, прошедшая в среду в Тирасполе, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Шерифа».

Эта первая игра и первая победа в истории для молдавских клубов в Лиге чемпионов.

Российские болельщики не могли пройти мимо такой новости.

ZenitZenitov: «Шериф» передает привет лимиту на легионеров в России».

Александр Алексеев: «Ай да «Шериф» !Ай да сукин сын! А у нас в России теперь только достойными поражениями со вчерашнего дня хвастаться стали...»

Гораций: «Шериф» продолжает удивлять».

Шериф 2 Шахтар 0 pic.twitter.com/5lmQ6f0usL — дим (@utachmytralala) September 15, 2021

Катя: «Шериф» заработал 3 очка в ЛЧ! Это точно реальность?»

Шериф Вернидуба прибил Шахту с хвалёным Де Дзерби во главе 2-0??? — Андрій Макаров (@Irokez18) September 15, 2021

Эффект Тричковски: «Молдавский «Шериф» — красавцы, конечно! Янсане и Тилль из российского пердива, узбек из чемпионата Белоруссии обыгрывают (причем по делу) будущую сборную Бразилии. Мое уважение».

Роман Герасимов: «Еще не очень понятно, почему «Шериф» без молдаван побеждает, а в «Спартаке» эта концепция не работает».

ШЕРИФ!!! Спасибо, Юрий Николаевич! Загнали крота в норку ? — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) September 15, 2021

Hristo Stoichkov: «С детства за «Шериф».