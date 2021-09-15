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«А у нас теперь только достойными поражениями хвастаться стали». Реакция российских болельщиков на победу «Шерифа» над «Шахтером»

21:57
Момент матча &quot;Шерифа&quot; и &quot;Шахтера&quot;. Фото AFP
Момент матча &amp;quot;Шерифа&amp;quot; и &amp;quot;Шахтера&amp;quot;. Фото AFP
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Футболисты тираспольского «Шерифа» одержали победу над донецким «Шахтером» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча первого тура группы D, прошедшая в среду в Тирасполе, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Шерифа».

Эта первая игра и первая победа в истории для молдавских клубов в Лиге чемпионов.

Российские болельщики не могли пройти мимо такой новости.

ZenitZenitov: «Шериф» передает привет лимиту на легионеров в России».

Александр Алексеев: «Ай да «Шериф» !Ай да сукин сын! А у нас в России теперь только достойными поражениями со вчерашнего дня хвастаться стали...»

Гораций: «Шериф» продолжает удивлять».

Катя: «Шериф» заработал 3 очка в ЛЧ! Это точно реальность?»

Эффект Тричковски: «Молдавский «Шериф» — красавцы, конечно! Янсане и Тилль из российского пердива, узбек из чемпионата Белоруссии обыгрывают (причем по делу) будущую сборную Бразилии. Мое уважение».

Роман Герасимов: «Еще не очень понятно, почему «Шериф» без молдаван побеждает, а в «Спартаке» эта концепция не работает».

Hristo Stoichkov: «С детства за «Шериф».

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Иван Шитик все материалы автора

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