«А не надо было селиться в гостинице «Россия». Реакция украинских болельщиков на поражение «Шахтера» «Шерифу»
Украинские болельщики отреагировали в соцсетях на поражение «Шахтера» в матче Лиги чемпионов против «Шерифа» (0:2).
Vadim Lyapin: «Вот вам и «Шериф»! Вот и гений Де Дзерби! Вернидуб в очередной раз переиграл «Шахтер»!
От вам і Шериф!— Vadim Lyapin (@fibber77) September 15, 2021
От і геній Де Дзербі!
Вернидуб вкотре переграв Шахтар!
Олег Бабій: «Ну так «Динамо» когда-то здесь попадало 0:2. А «Шахтер» чем лучше?»
Ну так Динамо колись тут попадало 0:2.— Олег Бабій (@Gullit87) September 15, 2021
А Шахтар чим кращий?
Кроты (аккаунт ультрас «Шахтера»): «Какой позор...»
Какой позор...— Кроты (@Ultras_Shakhtar) September 15, 2021
Игорь Линник: «Все выглядело настолько бесперспективно для Де Дзерби, что не будь он без году неделя в донецкой команде, ему следовало бы подумать о целесообразности дальнейшего пребывания в ней».
По большому свету его «Шериф» прибивал «Шахтер» с таким спокойствием и невозмутимостью, с какой мясник приступает к изготовлению из заготовленной туши колбасы.— Игорь Линник/Igor Linnyk (@IgorLinnyk) September 15, 2021
Donetskyi: «Нокаут в Тирасполе. «Шериф» — «Шахтер» — 2:0. Что-то пошло не так».
Нокаут у Тирасполі?— Donetskyi (@Donetskyi) September 15, 2021
Шериф??-Шахтар?? 2:0
Щось пішло не так...
Голобуцький Олексій: «Шахтер» проиграл «Шерифу» 0:2. А вот не надо было в Тирасполе селится в гостинице «Россия». Карма..."
Шахтар програв Шерифу 2:0— Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij) (@Holobutsky) September 15, 2021
А от не треба було в Тирасполі селитися в готелі «Россия». Карма... pic.twitter.com/aR8AF0EMbx
Перед матчем «Шахтер» поселился в гостинице «Россия» в Тирасполе.
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