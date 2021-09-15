«А не надо было селиться в гостинице «Россия». Реакция украинских болельщиков на поражение «Шахтера» «Шерифу»

Украинские болельщики отреагировали в соцсетях на поражение «Шахтера» в матче Лиги чемпионов против «Шерифа» (0:2).

Vadim Lyapin: «Вот вам и «Шериф»! Вот и гений Де Дзерби! Вернидуб в очередной раз переиграл «Шахтер»!

От вам і Шериф!

От і геній Де Дзербі!

Вернидуб вкотре переграв Шахтар! — Vadim Lyapin (@fibber77) September 15, 2021

Олег Бабій: «Ну так «Динамо» когда-то здесь попадало 0:2. А «Шахтер» чем лучше?»

Ну так Динамо колись тут попадало 0:2.

А Шахтар чим кращий? — Олег Бабій (@Gullit 87 ) September 15, 2021

Кроты (аккаунт ультрас «Шахтера»): «Какой позор...»

Какой позор... — Кроты (@Ultras_Shakhtar) September 15, 2021

Игорь Линник: «Все выглядело настолько бесперспективно для Де Дзерби, что не будь он без году неделя в донецкой команде, ему следовало бы подумать о целесообразности дальнейшего пребывания в ней».

По большому свету его «Шериф» прибивал «Шахтер» с таким спокойствием и невозмутимостью, с какой мясник приступает к изготовлению из заготовленной туши колбасы. — Игорь Линник/Igor Linnyk (@IgorLinnyk) September 15, 2021

Donetskyi: «Нокаут в Тирасполе. «Шериф» — «Шахтер» — 2:0. Что-то пошло не так».

Нокаут у Тирасполі?

Шериф??-Шахтар?? 2:0

Щось пішло не так... — Donetskyi (@Donetskyi) September 15, 2021

Голобуцький Олексій: «Шахтер» проиграл «Шерифу» 0:2. А вот не надо было в Тирасполе селится в гостинице «Россия». Карма..."

Шахтар програв Шерифу 2:0

А от не треба було в Тирасполі селитися в готелі «Россия». Карма... pic.twitter.com/aR8AF0EMbx — Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij) (@Holobutsky) September 15, 2021

Перед матчем «Шахтер» поселился в гостинице «Россия» в Тирасполе.