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«А не надо было селиться в гостинице «Россия». Реакция украинских болельщиков на поражение «Шахтера» «Шерифу»

22:06
«Шериф» обыграл «Шахтер». Фото AFP
«Шериф» обыграл «Шахтер». Фото AFP
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Украинские болельщики отреагировали в соцсетях на поражение «Шахтера» в матче Лиги чемпионов против «Шерифа» (0:2).

Vadim Lyapin: «Вот вам и «Шериф»! Вот и гений Де Дзерби! Вернидуб в очередной раз переиграл «Шахтер»!

Олег Бабій: «Ну так «Динамо» когда-то здесь попадало 0:2. А «Шахтер» чем лучше?»

Кроты (аккаунт ультрас «Шахтера»): «Какой позор...»

Игорь Линник: «Все выглядело настолько бесперспективно для Де Дзерби, что не будь он без году неделя в донецкой команде, ему следовало бы подумать о целесообразности дальнейшего пребывания в ней».

Donetskyi: «Нокаут в Тирасполе. «Шериф» — «Шахтер» — 2:0. Что-то пошло не так».

Голобуцький Олексій: «Шахтер» проиграл «Шерифу» 0:2. А вот не надо было в Тирасполе селится в гостинице «Россия». Карма..."

Перед матчем «Шахтер» поселился в гостинице «Россия» в Тирасполе.

Шериф — Шахтер Д

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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