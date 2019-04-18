"А нам ВАР помог". "Ростов" отреагировал на матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм"

Официальный Твиттер "Ростова" прокомментировал сообщение в Твиттере "Манчестер Сити", который обыграл "Тоттенхэм" (4:3), но не сумел пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "шпоры" пробились в полуфинал. В концовке игры арбитр Джюнейт Чакыр, использовав ВАР, не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим.

- А нам ВАР помог, - говорится в сообщении. Ранее с помощью ВАР в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России "Локомотив" - "Ростов" (2:2) был назначен пенальти в ворота хозяев.

А нам VAR помог 😁 https://t.co/qDzmYCSj0U – Football Club Rostov (@rostovfc) 17 апреля 2019 г.

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