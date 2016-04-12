Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

12 апреля 2016, 15:01

Дитер Хекинг: "Вновь удивить "Реал" будет сложнее"

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер "Вольфсбурга" Дитер Хекинг заверил, что "Реалу" придется серьезно напрячься для победы над его командой в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Также наставник отдает себе отчет в том, что снова переиграть мадридцев "волкам" будет очень непросто. Напомним, что в первом матче победу одержали немцы (2:0). Сегодняшняя встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

– "Реалу" нужно будет использовать весь свой легендарный класс, чтобы переиграть нас на своем стадионе, – приводит официальный сайт УЕФА слова Хекинга. – Ему придется серьезно поднапрячься. Мы знаем, насколько силен "Реал", но также заслужили уважение первым матчем. Мы уже удивили "Реал", но сделать это вновь будет сложнее. Мадридцы постараются забить как можно раньше.

Трансляция матча "Реал" – "Вольфсбург"

Источник: http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/live-coverage/week=33/index.html
ФК Вольфсбург
ФК Реал
0
Читайте также
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух ждут второго ребенка
Биография Евгения Плющенко: карьера и жизнь двукратного олимпийского чемпиона и тренера
Захарова прокомментировала слова Туска о нахождении солдат НАТО на Украине
Побоище со 158 минутами штрафа, уничтожение от «Флориды» и камбэчище «Ванкувера» с Задоровым в главной роли. Что произошло в Кубке Стэнли 9 мая
Премьер-министр Польши Туск признал присутствие солдат НАТО на Украине
В Астрахани возбуждено дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2015/16. 1/4 финала
Риццоли признал свою ошибку в матче "Атлетико" - "Барселона"
Луис Суарес: "Мы с Годином друзья, он знал, что я не хотел его ударить"
Криштиану Роналду - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Висенте Дель Боске: "Вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов поможет игрокам лучше подготовиться к Euro"
Энрике Сересо: "Атлетико" хочет в финале встретиться с "Баварией", чтобы отомстить"
Валерий Газзаев: "Жду финал "Реал" - "Бавария"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пабло Сабалета: "Болельщики помогут "Манчестер Сити" выйти в полуфинал Лиги чемпионов"

"СЭ" и Nissan представляют "Второй экран" для Лиги чемпионов

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости