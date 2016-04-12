Дитер Хекинг: "Вновь удивить "Реал" будет сложнее"

Главный тренер "Вольфсбурга" Дитер Хекинг заверил, что "Реалу" придется серьезно напрячься для победы над его командой в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Также наставник отдает себе отчет в том, что снова переиграть мадридцев "волкам" будет очень непросто. Напомним, что в первом матче победу одержали немцы (2:0). Сегодняшняя встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

– "Реалу" нужно будет использовать весь свой легендарный класс, чтобы переиграть нас на своем стадионе, – приводит официальный сайт УЕФА слова Хекинга. – Ему придется серьезно поднапрячься. Мы знаем, насколько силен "Реал", но также заслужили уважение первым матчем. Мы уже удивили "Реал", но сделать это вновь будет сложнее. Мадридцы постараются забить как можно раньше.

Трансляция матча "Реал" – "Вольфсбург"