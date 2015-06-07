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7 июня 2015, 01:54

Иван Ракитич: "При всем уважении к "Ювентусу" должен сказать, что мы были лучше"

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
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Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич, открывший счет в финальном матче Лиги чемпионов с "Ювентусом" (3:1), выразил полное удовлетворение результатом встречи. По словам хорвата, его команда была лучшей на поле.

– Это что-то невероятное, – приводит Sky Sports слова Ракитича. – Я счастлив. И даже не столько за себя лично, сколько за команду, которая усердно трудилась на протяжении всего года. При всем уважении к "Ювентусу" должен заметить: "Барселона" была лучше. Туринцы, сравняв счет, стали создавать давление, но это нормально, потому что они тоже хотели выиграть трофей. Тем не менее, мы контролировали ход встречи. Игра получилась хорошей.

Иван Ракитич
ФК Барселона
ФК Ювентус
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