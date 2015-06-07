Иван Ракитич: "При всем уважении к "Ювентусу" должен сказать, что мы были лучше"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич, открывший счет в финальном матче Лиги чемпионов с "Ювентусом" (3:1), выразил полное удовлетворение результатом встречи. По словам хорвата, его команда была лучшей на поле.

– Это что-то невероятное, – приводит Sky Sports слова Ракитича. – Я счастлив. И даже не столько за себя лично, сколько за команду, которая усердно трудилась на протяжении всего года. При всем уважении к "Ювентусу" должен заметить: "Барселона" была лучше. Туринцы, сравняв счет, стали создавать давление, но это нормально, потому что они тоже хотели выиграть трофей. Тем не менее, мы контролировали ход встречи. Игра получилась хорошей.