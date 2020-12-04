8 лет назад «Зенит» обыграл «Милан» и вышел в плей-офф Лиги Европы, где он выбил «Ливерпуль»
12:02
4 декабря 2012 года «Зенит» в матче группового турнира Лиги чемпионов обыграл «Милан» со счетом 1:0.
Единственный гол в той встрече забил Мигель Данни.
Сине-бело-голубые в розыгрыше Лиги чемпионов-2012/13 набрали 7 очков, одержав две победы (был обыгран «Андерлехт» — 1:0), и с третьего места вышли в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала петербуржцы выбили «Ливерпуль», однако на следующей стадии уступили «Базелю».
В сезоне-2020/21 «Зенит» после пяти матчей с одним очком занимает последнее место в группе и потерял шансы на еврокубковую весну.
? #вэтотдень в 2012-м:— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 4, 2020
Милан — Зенит 0:1 ??
?? Данни 35'#ЛигаЧемпионов | @zenit_spb pic.twitter.com/EsgcOSQSKS
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