8 лет назад «Зенит» обыграл «Милан» и вышел в плей-офф Лиги Европы, где он выбил «Ливерпуль»

4 декабря 2012 года «Зенит» в матче группового турнира Лиги чемпионов обыграл «Милан» со счетом 1:0.

Единственный гол в той встрече забил Мигель Данни.

Сине-бело-голубые в розыгрыше Лиги чемпионов-2012/13 набрали 7 очков, одержав две победы (был обыгран «Андерлехт» — 1:0), и с третьего места вышли в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала петербуржцы выбили «Ливерпуль», однако на следующей стадии уступили «Базелю».

В сезоне-2020/21 «Зенит» после пяти матчей с одним очком занимает последнее место в группе и потерял шансы на еврокубковую весну.