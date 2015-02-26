Леонардо Жардим: "Монако" хорошо проанализировал игру "Арсенала"

Главный тренер "Монако" Леонардо Жардим после победы в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над "Арсеналом" подчеркнул, что его подопечные действовали очень организованно. Ответный поединок пройдет 17 марта в Монако.

– Мы заранее проанализировали игру "Арсенала" и знали, что соперник здорово играет в первом тайме и немного подсаживается после перерыва, – приводит официальный сайт УЕФА слова Жардима. – Мы дейстовали очень организованно в первой половине встречи и здорово контратаковали во втором тайме. Не скажу, что это сильнейшая победа "Монако". В этом сезоне мы уже побеждали "Зенит" в заключительном туре группового турнира, а также обыгрывали "Байер".