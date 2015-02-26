Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

26 февраля 2015, 02:23

Леонардо Жардим: "Монако" хорошо проанализировал игру "Арсенала"

Дмитрий КОТОВ
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер "Монако" Леонардо Жардим после победы в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над "Арсеналом" подчеркнул, что его подопечные действовали очень организованно. Ответный поединок пройдет 17 марта в Монако.

– Мы заранее проанализировали игру "Арсенала" и знали, что соперник здорово играет в первом тайме и немного подсаживается после перерыва, – приводит официальный сайт УЕФА слова Жардима. – Мы дейстовали очень организованно в первой половине встречи и здорово контратаковали во втором тайме. Не скажу, что это сильнейшая победа "Монако". В этом сезоне мы уже побеждали "Зенит" в заключительном туре группового турнира, а также обыгрывали "Байер".

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Монако
0
Читайте также
Гимнастки Дина и Арина Аверины приняли решение завершить карьеру
«Интер Майами» обыграл «Реал Солт-Лейк» в первом матче сезоне МЛС
Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
Что Нострадамус предсказал России и миру на високосный 2024 год
Комиссия без перевода: три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ
СМИ сообщили о двух причастных к убийству перебежчика Кузьминова
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов. 1/8 финала
Коста считает, что календарь чемпионата Англии повлиял на вылет "Челси" из Лиги чемпионов
Маскерано помог отразить пенальти Агуэро
Ибрагимович дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов, Орье - на три за оскорбления судьи
Ушли по-английски
Гвардьола в восторге от Месси
Лионель Месси: "Харт - феномен"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Габи: "Атлетико" еще может выйти в четвертьфинал"

Жоффре Кондогбиа: "Монако не удивлен победе над "Арсеналом"
Новости
RSS RSS
Все новости