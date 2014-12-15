Мануэль Нойер: "Шахтер" - незнакомый для "Баварии" соперник"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер заявил, что у его команды хорошие шансы обыграть "Шахтер" в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Голкипер отметил, что ничего не знает о предстоящем сопернике. Первый матч пройдет 17 февраля, а ответный – 11 марта.

– Это совершенно незнакомый для нас соперник, подготовится к матчу будет очень непросто, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Нойера. – Но наш тренер и команда аналитиков как и всегда получит в свое распоряжение всю необходимую информацию. Я лично еще никогда не играл против этой команды. В составе сборной я один раз играл на стадионе во Львове, когда мы на чемпионате Европы-2012 выиграли у Португалии со счетом 1:0. Это хороший знак. Я уверен, что мы сможем выйти в четвертьфинал.