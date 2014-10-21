Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

21 октября 2014, 07:23

Дэви Классен: "Не буду просить футболку Месси, если он не попросит мою"

Никита Коновалов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник "Аякса" Дэви Классен в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" дал понять, что не является поклонником этой команды и ее лидера атак Лионеля Месси. Встреча состоится сегодня, начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.

– Если Месси не попросит мою футболку, я не буду просить его, – цитирует goal.com Классена. – Он великий футболист, но не является для меня примером для подражания. "Барселона" не входит в число моих любимых клубов. Для меня номер 1 – "Аякс".

ФК Аякс
ФК Барселона
1
Читайте также
Турнир PFL vs Bellator: Champs состоится 24 февраля
Биография Вероники Степановой: жизнь и спортивная карьера лыжницы с Камчатки
Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
Что Нострадамус предсказал России и миру на високосный 2024 год
Комиссия без перевода: три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ
СМИ сообщили о двух причастных к убийству перебежчика Кузьминова
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франк де Бур: "Аякс" уже доказал, что может обыграть "Барселону"

Мирча Луческу: "В матче с "Порту" на "Шахтер" напала эйфория"
Новости
RSS RSS
Все новости