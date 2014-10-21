Дэви Классен: "Не буду просить футболку Месси, если он не попросит мою"

Полузащитник "Аякса" Дэви Классен в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" дал понять, что не является поклонником этой команды и ее лидера атак Лионеля Месси. Встреча состоится сегодня, начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.

– Если Месси не попросит мою футболку, я не буду просить его, – цитирует goal.com Классена. – Он великий футболист, но не является для меня примером для подражания. "Барселона" не входит в число моих любимых клубов. Для меня номер 1 – "Аякс".