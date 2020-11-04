Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш после поражения от «Баварии» в 3-м туре Лиги чемпионов (2:6) отметил, что его команда играла хорошо. По его мнению, 75 минут игра была равна.

— 6:2 не отображает характера встречи. Мы играли очень хорошо, особенно в первые 75 минут, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Марша. — Потом мы пропустили четыре гола за 15 минут. На протяжении 75 минут мы играли на равных против лучшей команды мира.