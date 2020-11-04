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«6:2 не отображает характера встречи». Тренер «Зальцбурга» — о поражении от «Баварии»

03:24
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Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш после поражения от «Баварии» в 3-м туре Лиги чемпионов (2:6) отметил, что его команда играла хорошо. По его мнению, 75 минут игра была равна.

— 6:2 не отображает характера встречи. Мы играли очень хорошо, особенно в первые 75 минут, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Марша. — Потом мы пропустили четыре гола за 15 минут. На протяжении 75 минут мы играли на равных против лучшей команды мира.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/11/stimmen-zum-cl-auswaertsspiel-des-fc-bayern-beim-fc-salzburg

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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