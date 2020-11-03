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6:0! «Боруссия» разгромила «Шахтер» в Киеве, Плеа сделал хет-трик

22:43
«Боруссия» разгромила «Шахтер». Фото ФК «Боруссия» Менхенгладбах.
«Боруссия» разгромила «Шахтер». Фото ФК «Боруссия» Менхенгладбах.
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«Шахтер» уступил «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6) в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра состоялась в Киеве на НСК «Олимпийский» при пустых трибунах.

В составе победителей хет-трик сделал Алассан Плеа. В свои ворота забил Валерий Бондарь. Также отличились Рами Бенсебаини и Ларс Штиндль.

«Боруссия» набрала пять очков и вышла в лидеры группы. «Шахтер» с четырьмя очками на второй позиции. Другой матч в группе В между «Реалом» и «Интером» начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов

Группа В

3-й тур

«Шахтер» (Украина) — «Боруссия» Менхенгладбах (Германия) — 0:6 (0:4)

Голы: Плеа, 8 (0:1). Бондарь, 17 — в свои ворота (0:2). Плеа, 26 (0:3). Бенсебаини, 44 (0:4). Штиндль, 65 (0:5). Плеа, 78 (0:6).

«Шахтер»: Трубин, Хочолава, Додо, Бондарь, Корниенко, Тайсон (Коваленко, 47), Марлос (Мораэс, 47), Майкон (Степаненко, 69), Маркос Антониу (Патрик, 46), Тете, Соломон.

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи (Янчке, 82), Бенсебаини, Лайнер (Ланг, 82), Штиндль (Вольф, 69), Крамер, Хофманн (Лазаро, 75), Нойхаус, Плеа (Траоре, 82), Тюрам.

Предупреждения: Хочолава, 46. Соломон, 63. Ланг, 89.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

3 ноября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».

Шахтер Д — Боруссия М

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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