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17 ноября 2012, 21:35

Нил Леннон: "Ничья с "Бенфикой" станет для "Селтика" отличным результатом"

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
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Главный тренер "Селтика" Нил Леннон в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой", который состоится во вторник, отметил, что это будет самая сложная игра в турнире. По его словам, соперник будет предельно мотивирован.

- Матч с "Бенфикой" будет самым сложным в групповом турнире, - приводит A Bola слова Леннона. - Соперник будет предельно мотивирован. "Бенфика" отлично играет на своем стадионе. Для нас будет отличным результатом, если мы сыграем вничью, не говоря уж о победе. Сейчас важно забыть о победе над "Барселоной". Да, никто не ожидал такого результата, но это должно остаться в прошлом.

Напомним, "Селтик" и "Бенфика" - соперники "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов.

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