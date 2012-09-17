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Все VIP билеты на матчи "Спартака" в Лиге чемпионов раскуплены

17 сентября 2012, 15:25

Вся квота пакетов билетов на VIP-A, VIP-C и VIP-1 трибуны "Лужников" на матчи группового турнира Лиги чемпионов с участием "Спартака" выкуплена. Также с 17 сентября пакеты билетов на другие сектора поступают в свободную продажу как в кассы, так и в систему электронных продаж. В кассах можно приобрести не более двух пакетов в руки. Продажа пакетов на Лигу чемпионов закрывается 2 октября.

С 24 сентября билеты на матч "Спартак" — "Селтик" поступят в свободную продажу в кассы и в систему электронных продаж. В кассах можно приобрести не более четырех билетов в руки, в электронной системе — не более одного билета на одного зарегистрированного пользователя.

Для удобства красно-белых болельщиков будут продаваться пакеты билетов на все три домашних матча "Спартака" в групповом турнире Лиги чемпионов. Цена пакета значительно ниже, чем совокупная цена трех билетов на каждую игру в отдельности, информирует официальный сайт спартаковцев.

Дополнительная информация:

spartak.com

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