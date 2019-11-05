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5 лет назад ЦСКА обыграл «Манчестер Сити». Помните, как это было?

11:21
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ЦСКА в своем официальном Twitter вспомнил о победе над «Манчестер Сити» в групповом турнире Лиги чемпионов 5 ноября 2014 года со счетом 2:1. Победный дубль в той встрече оформил Сейду Думбья.

В сезоне-2019/20 ЦСКА выступает в Лиге Европы. Армейцы уступили во всех трех матчах группового турнира. Ближайшая игра с «Ференцварошем» пройдет 7 ноября в Будапеште и начнется в 23.00 по московскому времени.

ЦСКА в Манчестере: знай наших!

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