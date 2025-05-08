43 человека были задержаны во время беспорядков после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Полиция Парижа задержала 43 человека во время беспорядков после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» (2:1), сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, для обеспечения безопасности в столице Франции были задействованы около двух тысяч полицейских. Также во время беспорядков автомобиль наехал на пешеходов, после чего болельщики согли машину.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.