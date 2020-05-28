4 года назад Зидан в качестве тренера выиграл первую Лигу чемпионов с «Реалом»

4 года назад «Реал» выиграл первый титул Лиги чемпионов под руководством Зинедина Зидана, победив по пенальти «Атлетико». В основное время на гол Серхио Рамоса точным ударом ответил Янник-Феррейра Карраско. В серии одиннадцатиметровых ошибку допустил Хуанфран.

Это шестой финал Лиги чемпионов, где встретились две команды из одной страны, и второй финал, в котором играли команды из одного города. Эти клубы уже разыграли трофей в 2017 году.

«Реал» также выиграл следующие два розыгрыша Лиги чемпионов.