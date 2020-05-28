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4 года назад Зидан в качестве тренера выиграл первую Лигу чемпионов с «Реалом»

19:35
Зинедин Зидан. Фото Reuters
Зинедин Зидан. Фото Reuters
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4 года назад «Реал» выиграл первый титул Лиги чемпионов под руководством Зинедина Зидана, победив по пенальти «Атлетико». В основное время на гол Серхио Рамоса точным ударом ответил Янник-Феррейра Карраско. В серии одиннадцатиметровых ошибку допустил Хуанфран.

Это шестой финал Лиги чемпионов, где встретились две команды из одной страны, и второй финал, в котором играли команды из одного города. Эти клубы уже разыграли трофей в 2017 году.

«Реал» также выиграл следующие два розыгрыша Лиги чемпионов.

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