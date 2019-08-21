4:0. Убийственно красивый гол «Олимпиакоса» в ворота «Краснодара»
21 августа 2019, 23:48
«Олимпиакос» забил четвертый гол в ворота «Краснодара» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
На 89-й минуте встречи Даниэл Поденсе принял передачу в штрафной и перебросил мяч через Матвея Сафонова.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Краснодар».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»
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