3 года назад «Барселона» совершила один из самых знаменитых камбэков в истории Лиги чемпионов

9 марта 2017 года «Барселона» пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив на своем поле французский «ПСЖ» со счетом 6:1. Первый матч в Париже завершился разгромом каталонцев — 4:0.

Во втором мачте, проходившем в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», чемпион Испании сумел забить шесть мячей, причем три — на последних минутах игры.

На 88-й минуте матча «Барселона» проигрывала по сумме двух встреч со счетом 3:5, однако сумела вырвать победу благодаря двум мячам, забитым в ворота французов Неймаром со штрафного и с пенальти, а также голу Серхи Роберто в добавленное время, на 95-й минуте игры.