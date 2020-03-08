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3 года назад «Барселона» совершила один из самых знаменитых камбэков в истории Лиги чемпионов

13:30
«Барселона» — «ПСЖ» (6:1). 1/8 финала Лиги чемпионов. 9 марта 2017 года. Фото AFP
«Барселона» — «ПСЖ» (6:1). 1/8 финала Лиги чемпионов. 9 марта 2017 года. Фото AFP
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9 марта 2017 года «Барселона» пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив на своем поле французский «ПСЖ» со счетом 6:1. Первый матч в Париже завершился разгромом каталонцев — 4:0.

Во втором мачте, проходившем в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», чемпион Испании сумел забить шесть мячей, причем три — на последних минутах игры.

На 88-й минуте матча «Барселона» проигрывала по сумме двух встреч со счетом 3:5, однако сумела вырвать победу благодаря двум мячам, забитым в ворота французов Неймаром со штрафного и с пенальти, а также голу Серхи Роберто в добавленное время, на 95-й минуте игры.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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